Deputado Luizinho Goebel participa de reunião com produtores de peixes em Colorado do Oeste

Publicada em 28/01/2026 às 13h40
Produtores de peixes de Colorado do Oeste participaram, nesta semana, de uma reunião voltada ao fortalecimento da piscicultura no município. O encontro foi promovido pelo deputado estadual Luizinho Goebel e reuniu representantes do setor produtivo, além de integrantes de diferentes áreas da gestão pública ligadas à produção agrícola.
De acordo com informações divulgadas pelo parlamentar, a reunião teve como foco ouvir as demandas dos produtores e discutir alternativas para estimular o desenvolvimento da piscicultura, considerada uma das modalidades da produção agrícola com potencial de crescimento na região.
Durante o encontro, Luizinho Goebel destacou a importância da integração entre produtores e poder público para a retomada e fortalecimento da atividade. Segundo ele, a proposta é unir esforços entre os diversos setores envolvidos para criar condições favoráveis à produção de peixes no município.
O deputado também afirmou que o mandato segue à disposição para apoiar iniciativas que contribuam para o fortalecimento da produção rural, geração de emprego e renda, e movimentação da economia local e estadual.
A piscicultura é uma atividade estratégica para a diversificação da produção agrícola em Rondônia, e reuniões como essa buscam identificar gargalos, alinhar políticas públicas e incentivar o crescimento sustentável do setor em municípios como Colorado do Oeste.
