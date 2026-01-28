Ex-prefeito de Porto Velho é pré-candidato a governador, Eleições Gerais se aproximam e lideranças se mobilizam, 22 deputados estaduais vão à reeleição

Publicada em 28/01/2026 às 14h00
Governador – Em recente entrevista ao site eletrônico “Extra de Rondônia” com sede em Vilhena, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, (dois mandatos seguidos) presidente regional do PSDB, reafirmou o que vem se comentando nos bastidores da política: é pré-candidato a governador em outubro próximo. Desde quando deixou a prefeitura em 1º de janeiro de 2025, que Hildon vinha trabalhando para concorrer à sucessão estadual. Recentemente ocorreram comentários que ele teria desistido de uma disputa a governador para concorrer a uma das oito vagas à Câmara Federal. Na verdade, ele está trabalhando a pré-candidatura a governador e está reorganizando o partido na capital e no interior, para poder ter sucesso com o seu projeto de governar Rondônia a partir do próximo ano. Hildon também preside a Associação Rondoniense dos Municípios-Arom, com mandato até o final do ano.
Partidos – A partir de domingo (1º) estaremos a oito meses das eleições gerais onde os brasileiros irão reeleger e eleger presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Só não teremos eleições a prefeito, vice e vereador, que foram reeleitos e eleitos em 2024). No período de 7 de março a 5 de abril os deputados poderão mudar de partido sem perderem os mandatos. É a chamada “Janela Eleitoral”, período que teremos várias alterações partidárias no quadro atual da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa (Ale) de Rondônia. Na câmara Federal Fernando Máximo, eleito pelo UB, o mais bem votado (85.596 votos) no Estado em 2022 e Lúcio Mosquini, ex-presidente regional do MDB, também concorrerão este ano em outros partidos, além de Sílvia Cristina, que concorrerá ao Senado e preside o PP no Estado. Maurício Carvalho (UB), coronel Chrisóstomo Moura (PL), Rafael O Fera ((Podemos) e Thiago Flores (Republicanos) buscarão a reeleição.
Partidos II – Dos 24 deputados estaduais, dois já se manifestaram que estarão disputando outros cargos O delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), concorrerá ao Senado e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que trabalha uma candidatura a federal. Os demais estariam dispostos a buscar um novo mandato, mas alguns trocarão de partido. Marcelo Cruz, foi eleito pelo Patriotas, mas está no PRTB; Luís (do Hospital) Schincaglia, irá deixar o MDB, assim como Jean Oliveira. Luizinho Goebel (Vilhena), foi reeleito no PSC, está no Podemos, mas o futuro partido é o PL, assim como Taíssa Sousa, do PSD, mas que estaria assinando filiação ao PL. Pedro Fernandes, foi eleito pelo PTB e está no PRD, Edevaldo Neves, eleito pelo Patriota, mas filiado ao PRD, e Eyder Brasil, do PL, mas rumando para o Podemos.
Partidos III – Os deputados Laerte Gomes (PSD), Yeda Chaves (UB), Cirone Deiró (UB), Alex Redano (Republicanos, atual presidente da Ale-RO; Cássio Góes (PSD), delegado Lucas Torres (Progressistas), Jean Mendonça (PL), Gislaine Lebrinha (UB), Rosângela Donadon (UB), Alan Queiros (Podemos), Ribeiro do Sinpol e Edevaldo Neves, eleitos pelo Patriotas, mas hoje filiados ao PRB e Nim Barroso, do PSD trabalham pela reeleição. Provavelmente teremos mais deputados estaduais mudando de partido até o período da “Janela Partidária”, porque as negociações nos bastidores já tiveram início, mas ganharão força, somente após o Carnaval, quando os políticos estarão mais empenhados na busca do voto popular. Mas a expectativa é enorme, porque não temos mais coligações, somente federações. Partido que não conseguir atingir o cociente eleitoral não elegerá deputados, por isso a necessidade de nominatas fortes.
Até as convenções (20 de julho a 5 de agosto) para escolha dos candidatos a cargos eletivos em outubro, os dirigentes partidários terão muito trabalho para selecionar os nomes em condições de concorrer. Como no Brasil tudo só acontece depois do Carnaval, nunca se torceu tanto para que a Festa de Momo chegue logo, para que os políticos se envolvam totalmente na composição das nominatas +++ O ex-vereador e ex-presidente da câmara de São Francisco do Guaporé, Zé da Máquina, fechou parceria com o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) visando apoio para as eleições de outubro próximo. Zé da Máquina, que é secretário de Esportes em São Francisco, esteve na manhã de hoje (28) no gabinete de Jean Mendonça tratando dos detalhes +++ Dos 24 deputados estaduais, 22 estariam dispostos a conseguirem mais um mandato. Por enquanto, somente o delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) são pré-candidatos a senador e deputado federal, respectivamente +++ Há quem aposte que teremos renovação em cerca de 70% na Assembleia Legislativa. Nas eleições de 2022 foi em torno de 70% +++ Hoje o São Paulo tem oportunidade de fazer as pazes com a torcida. Enfrenta o todo poderoso Flamengo, na rodada de abertura do Brasileirão 2026, a partir das 20h30 +++ Já o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras, na Arena MRV, também pelo Brasileirão, após vencer (2x1) o seu maior rival, o Cruzeiro, no domingo (25), pelo Campeonato Mineiro. Atlético e Palmeiras inicia às 18h.
