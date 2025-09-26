Prefeitura abre inscrições para corrida “Cidade de Porto Velho” rumo aos 111 anos

Publicada em 26/09/2025 às 10h57
Evento pretende reunir 1.500 atletas
O esporte não poderia ficar de fora da programação de celebração do aniversário de 111 anos da capital rondoniense, que acontece entre os dias 1º e 5 de outubro. Por isso, a Prefeitura abriu as inscrições para a corrida solidária “Cidade de Porto Velho”, que pretende reunir 1.500 atletas nas ruas do centro histórico do município.
Com largada prevista para as 6h30 do próximo dia 2 de outubro, a concentração dos participantes será a partir das 6h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A corrida será disputada nas distâncias de 5 km e 10 km, com percurso previamente determinado que será divulgado nos canais oficiais.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a corrida é uma forma de envolver a sociedade em uma ação que visa a saúde e o bem-estar, além de ser mais um evento de grande porte entre os vários que serão oferecidos durante as comemorações.
“Dessa maneira, a gente quer envolver a população através da atividade física, bem como promover essa interação para que todos possam celebrar e sempre lembrar da história da nossa Porto Velho. Estão todos convidados para participar e prestigiar essa grande corrida”, declarou o prefeito Léo Moraes.
A corrida tem caráter esportivo e solidário, e 100% do valor arrecadado nas inscrições pagas será convertido em cestas básicas e itens alimentares, com prestação de contas públicas após o evento (itens adquiridos, notas fiscais e quantidade de cestas entregues).
Entre as vagas de inscrição oferecidas para a corrida “Cidade de Porto Velho”, 500 serão distribuídas gratuitamente para pessoas com deficiência (PcD), neurodivergentes, pessoas a partir dos 60 anos, doadores de sangue e beneficiários do CadÚnico.
Haverá troféus para os primeiros colocados de cada categoria e medalhas para todos os inscritos que completarem o percurso no tempo mínimo de duas horas. As inscrições seguem até o próximo dia 28 de setembro e são realizadas exclusivamente na plataforma Sympla. O valor da inscrição é de R$ 30.
