Por iniciativa do deputado Luizinho Goebel, Assembleia aprova voto de louvor pelos 50 anos da Igreja Assembleia de Deus em Vilhena

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, nesta quinta-feira (25), voto de louvor em homenagem aos 50 anos da Igreja Assembleia de Deus no município de Vilhena. A iniciativa partiu do deputado estadual Luizinho Goebel, por meio do Requerimento nº 1633/2025, apreciado e aprovado em plenário.
O pedido teve como objetivo reconhecer a contribuição da instituição religiosa ao longo de cinco décadas de atuação no Cone Sul do estado. A Assembleia de Deus iniciou suas atividades em Vilhena em 1970, quando a localidade ainda era uma pequena vila pertencente a Porto Velho. O trabalho começou com o presbítero José Honorato e o casal Antônio e Raquel, que realizavam cultos em casas e praças públicas.
O primeiro convertido na cidade foi José Gonçalves, conhecido como “irmão Zezé”, acompanhado depois por sua esposa, Eulina. As reuniões passaram a ser realizadas em sua residência, até que ele cedeu parte do terreno para a construção do primeiro templo. A partir daí, a igreja cresceu e consolidou sua presença no município.
Diversos pastores estiveram à frente da congregação ao longo dos anos, entre eles Manoel Cassemiro, Pedro Bezerra, Jamil Dias, José Luiz, Osmar Almeida e Rogélio Fernandes, que faleceu em 2008 em acidente automobilístico. Atualmente, a liderança está sob a responsabilidade do pastor Ary Paulo da Silva.
Hoje, a Assembleia de Deus em Vilhena conta com 32 congregações espalhadas por bairros urbanos, setor de chácaras e distrito de Nova Conquista. A instituição reúne 5.067 membros e cerca de 3 mil congregados, somando mais de 8 mil fiéis.
O voto de louvor foi aprovado pela Assembleia Legislativa em reconhecimento ao papel da igreja na formação histórica, social e espiritual do município de Vilhena e pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.
