18/09/2025
Publicada em 18/09/2025 às 09h15
Um policial penal de 37 anos foi alvo de atentado a bala na tarde desta quarta-feira (17) em frente de casa no bairro Aponiã, na capital de Rondônia.
O Rondoniaovivo apurou que o servidor público estava na frente de casa com a esposa limpando a calçada no momento em que dois criminosos chegaram a pé.
Um deles armado atirou três vezes na direção do policial, que saiu correndo para dentro de casa e não foi alvejado. A esposa dele também não foi ferida e os criminosos fugiram correndo. Uma cápsula de pistola calibre .40 foi recolhida na cena do crime.
Equipes da Polícia Penal e Polícia Militar fizeram buscas, mas ninguém foi localizado.
