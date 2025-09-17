Polícia Militar resgata criança em situação de abandono durante a madrugada

Publicada em 17/09/2025 às 08h50
Na madrugada desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, por volta da 1h55, a Polícia Militar de Machadinho d’Oeste atendeu a uma ocorrência de abandono de incapaz, crime previsto no artigo 133 do Código Penal Brasileiro.
Durante patrulhamento de rotina pela RO-133, nas proximidades da Agropecuária Ramalho, a guarnição encontrou uma criança de 05 anos sozinha e chorando. Ao ser abordado, o menor informou seu primeiro nome e declarou que residia em uma rua localizada em frente à rodovia.
Diante da situação de vulnerabilidade, a equipe policial acompanhou o menino até o endereço por ele indicado. No entanto, constatou-se que a residência encontrava-se fechada e que a mãe não estava presente, deixando o filho desacompanhado durante a madrugada, em local ermo e de risco.
Ao ser questionado sobre familiares, a criança mencionou a residência de sua avó. Os policiais se deslocaram até o endereço informado, na Rua Flor do Café, onde foi feito contato com a responsável, que prontamente recebeu a guarda provisória do neto, devidamente formalizada pela equipe.
A conduta da genitora, ao ausentar-se de casa durante a madrugada e deixar o filho em abandono, expôs o menor a risco concreto de lesões físicas e psicológicas, além de vulnerabilidade frente a possíveis práticas criminosas.
A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil para as providências legais cabíveis, com o objetivo de apurar a responsabilidade pelo crime de abandono de incapaz. A pronta intervenção da Polícia Militar foi essencial para garantir a segurança e a integridade da criança, restabelecendo a tranquilidade diante de uma situação de risco iminente.
