Polícia Militar prende foragido durante patrulhamento em Presidente Médici

Publicada em 23/09/2025 às 08h40
Na segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um homem conhecido pelo apelido de “Cordeiro”, que era procurado pela Justiça. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado nas proximidades do estádio municipal de Presidente Médici.
Na sequência, foi feita a consulta nominal, onde se constatou a existência de um mandado de prisão expedido em desfavor de Cordeiro. Após ser informado sobre a ordem judicial e seus direitos constitucionais, o indivíduo foi conduzido ao hospital local para a realização do exame de corpo de delito, procedimento obrigatório.
Cumpridas as etapas legais, Cordeiro foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça. A prisão reforça a importância do trabalho ostensivo da Polícia Militar, que por meio de ações preventivas tem garantido o cumprimento de ordens judiciais, a retirada de foragidos de circulação e a preservação da segurança e da tranquilidade da comunidade de Presidente Médici.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!