Polícia Militar prende faccionado e esposa com drogas no Orgulho do Madeira

Publicada em 19/09/2025 às 08h50
Uma operação da Polícia Militar, realizada na noite desta quinta-feira (18), resultou na prisão de um homem conhecido como “Pose do CV” e de sua esposa no residencial Orgulho do Madeira, localizado no bairro Socialista, em Porto Velho.
A ação foi conduzida pela equipe do sargento Machado, com apoio de outras guarnições do 5º Batalhão. Durante a abordagem, os policiais encontraram no apartamento do casal diversas porções de maconha, dinheiro e balanças de precisão, evidências que indicam atividade de tráfico de drogas.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes para as devidas providências legais. O material apreendido também foi entregue à autoridade policial.
A prisão reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!