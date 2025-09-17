Polícia Militar prende dupla com 10 kg de drogas em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 09h00
A Polícia Militar de Rondônia prendeu Francisco R. C. S. e Divanildo C. O. S., conhecido como “Espanta”, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na noite da última terça-feira, 16 de setembro, em uma distribuidora de bebidas no bairro Três Marias, em Porto Velho. A equipe apreendeu cerca de 10 quilos de maconha e outros materiais.
O flagrante foi realizado pela guarnição Força Total 02, do 5º Batalhão da Polícia Militar. A equipe, comandada pelo sargento Machado e auxiliada pelo sargento Pantoja, cabo Castro Aguiar e cabo S. Matos, chegou ao local após denúncias anônimas.
As informações indicavam que o estabelecimento, localizado na Rua Benedito Inocêncio, era usado como fachada para o comércio de entorpecentes. Na chegada da equipe, Divanildo, o “Espanta”, havia acabado de realizar uma compra e foi abordado.
Francisco correu para o interior do local, mas foi detido em seguida. Com ele, os policiais encontraram um invólucro de maconha. Nos fundos da distribuidora, foram localizados 10 quilos do mesmo entorpecente, prontos para a venda.
Além das drogas, os policiais apreenderam balanças de precisão, dinheiro em espécie, celulares e câmeras de segurança. Todo o material, junto com os dois suspeitos, foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!