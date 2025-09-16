Polícia Militar fecha boca usada em sucataria e prende dois no centro

Publicada em 16/09/2025 às 09h00
Uma ação rápida da guarnição setor 14 do 5º Batalhão na madrugada desta terça-feira (16), resultou na prisão do foragido da justiça Lourenço L. P., e de Joilton L. M., por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
O flagrante aconteceu em uma boca de fumo na Rua São Paulo, bairro Roque em Porto Velho.
De acordo com a PM, a guarnição recebeu denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na localidade e as características do responsável.
Na chegada ao local o suspeito tentou fugir correndo para dentro da sucataria usada como fachada, conhecida como “Boca do Jô”, mas foi feito o cerco e o criminoso abordado. Em revista ao local foram encontradas porções de maconha e crack, além de dinheiro, uma espingarda calibre 22 sem numeração, uma munição, e objetos de procedência duvidosa.
Em frente a boca de fumo os policiais fizeram a abordagem a Lourenço, onde foi encontrado um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
