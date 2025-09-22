Polícia Federal destrói 138 embarcações em operação contra garimpo ilegal no Rio Madeira

Publicada em 22/09/2025 às 13h49
PORTO VELHO (RO) - Entre os dias 15 e 19 de setembro, a Polícia Federal em Rondônia executou a Operação Leviatã, voltada ao combate do garimpo ilegal no Rio Madeira. A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais e reuniu forças da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Ibama e Sedam/RO.
Durante a operação, 138 embarcações utilizadas na extração ilegal de ouro foram destruídas, gerando um prejuízo superior a R$ 30 milhões para as atividades criminosas.
Além da repressão policial, a ação contou com a participação de equipes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que intervieram diante das condições precárias a que trabalhadores estavam submetidos nas balsas.
A Leviatã foi realizada de forma integrada com a Operação Boiúna, sob coordenação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). No total, as duas frentes resultaram na inutilização de mais de 270 embarcações entre as cidades de Humaitá e Manicoré (AM).
