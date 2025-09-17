Polícia Civil prende acusado de feminicídio em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 14h10
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCV) de Porto Velho, concluiu as investigações que apuravam o feminicídio de L. A. S., 37 anos, morta em contexto de violência doméstica.
Com base nas provas técnicas e testemunhais reunidas ao longo do inquérito, a DERCV representou à Justiça pela decretação da prisão preventiva de W. A. C. B., 27 anos, acusado de ser o autor do crime. A ordem judicial foi cumprida na manhã desta quarta-feira (17), assegurando a responsabilização do investigado.
O resultado alcançado reflete o compromisso da Polícia Civil em apurar crimes graves com rigor técnico e em garantir justiça às vítimas e familiares, reforçando o combate permanente à violência contra a mulher.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 197.
