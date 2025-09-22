Polícia Civil deflagra Operação pornografia de vingança em Vilhena

Publicada em 22/09/2025 às 13h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, deflagrou na manhã desta segunda-feira (22) a Operação Rede Segura, com o objetivo de combater o crime de pornografia de vingança, previsto no Art. 218-C do Código Penal.
Durante a ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de um professor de 41 anos, investigado por divulgar fotos e vídeos íntimos de uma mulher com quem manteve relacionamento virtual. Conforme apurado, após a vítima encerrar o contato, o suspeito criou perfis falsos e encaminhou o material íntimo aos familiares dela, em atitude de vingança e humilhação. No local, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão analisados para instruir o inquérito.
O que é pornografia de vingança? A pornografia de vingança consiste na divulgação não autorizada de imagens ou vídeos de nudez ou de conteúdo sexual de uma pessoa, geralmente realizada por ex-parceiros(as). Essa prática criminosa visa causar constrangimento, humilhação e sofrimento psicológico às vítimas, configurando grave violação da dignidade e da privacidade.
O investigado responderá pelo crime tipificado no Art. 218-C do Código Penal, cuja pena é de 1 a 5 anos de reclusão. A pena pode ser aumentada de um terço a dois terços quando o crime é cometido por pessoa que manteve relação íntima de afeto com a vítima e com finalidade de vingança ou humilhação.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso em proteger a dignidade, a intimidade e os direitos das vítimas, demonstrando que a justiça também alcança o ambiente digital.
