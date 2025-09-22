PM e PRF apreendem grande quantidade de drogas e veículos

Publicada em 22/09/2025 às 09h00
Na tarde deste domingo (21), durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, do Governo Federal por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, uma ação conjunta entre a Polícia Militar de Rondônia, através do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de um veículo carregado com grande quantidade de entorpecentes em Porto Velho/RO.
A ocorrência teve início após a equipe policial receber informações do BPFRON sobre um automóvel Peugeot/207, de cor branca, que estaria transportando drogas da região de fronteira. Em diligência, a equipe posicionou-se na BR-364, onde, às 17h20, no km 850, avistou o veículo com as características repassadas.
Ao notar a presença da viatura, o condutor abandonou a rodovia e deixou o automóvel, enquanto dois indivíduos desembarcaram e tentaram fugir a pé. Um deles, de 32 anos de idade, chegou a pular em um riacho, mas foi verbalmente orientado a sair e se render. Questionado, confessou que havia drogas no interior do veículo.
Durante a vistoria, os policiais localizaram sacos contendo 113 tabletes de maconha (117,350 kg), 10 pacotes de skank (10,100 kg) e 4 tabletes de cloridrato de cocaína (3,100 kg), todos acondicionados em embalagens típicas do tráfico de drogas.
Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi algemado para evitar nova tentativa de fuga, medida respaldada pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O conduzido foi encaminhado ileso à Polícia Judiciária de Porto Velho, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, para os devidos procedimentos legais.
O Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) mantém um número de disque-denúncia anônimo, garantindo sigilo da identidade do denunciante. As informações podem ser repassadas pelo telefone (69) 99985-0805(Whatsapp e ligações).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!