PM apreende crack, maconha e mais de R$ 2 mil em operação contra o tráfico

Publicada em 10/09/2025 às 14h22
Na tarde de terça-feira (09/09), a Polícia Militar de Rondônia, por meio da Sessão de Inteligência do 4º Batalhão, realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas em Pimenta Bueno. A operação resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e na condução de um suspeito diretamente ligado ao comércio ilícito de drogas na região.
Durante diligências no bairro Jardim das Oliveiras, a equipe policial flagrou um homem em atitude suspeita, que tentou evadir-se ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, os militares localizaram duas porções de crack, pesando cerca de 50 gramas, e um pacote de maconha, com aproximadamente 54 gramas, ambos acondicionados em sacos plásticos do tipo zíper. Além disso, foram apreendidos R$ 2.451,00 em espécie e um aparelho celular, que será periciado.
Segundo informações colhidas no local, o indivíduo atuava como entregador de drogas a mando de uma organização criminosa, realizando a distribuição de entorpecentes em pontos de venda da cidade. A atividade representava grave risco à ordem pública e à tranquilidade social.
Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito e a motocicleta utilizada para as entregas, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
A Polícia Militar destacou que o trabalho de inteligência e o patrulhamento preventivo são fundamentais para enfraquecer o tráfico de drogas e reduzir os impactos negativos dessa prática criminosa na comunidade.
