Pedro Scooby rebate críticas a esposa musa do Salgueiro: “Cadê o samba”

Publicada em 24/09/2025 às 10h06
A modelo Cintia Dicker foi anunciada oficialmente como musa da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval de 2026. A confirmação veio após a informação antecipada no mês passado, e desde então a gaúcha, de 38 anos, tem recebido tanto elogios quanto críticas nas redes sociais.
Entre os comentários, um internauta questionou: “Cadê o samba?”. O marido da modelo, o surfista Pedro Scooby, rebateu de imediato: “Você vai ver sábado na quadra, até o carnaval, então, nem se fala!”. Antes, Scooby já havia declarado apoio à esposa: “Que orgulho de você, meu amor!”.
O convite para Cintia integrar o time de musas partiu da direção da escola, que vem reformulando seu elenco e também chamou Renata Frisson, a Mulher Melão, para compor o grupo.
Além da trajetória como modelo internacional, Cintia Dicker já atuou em campanhas de grandes marcas e foi fotografada por nomes renomados da moda. Na televisão, fez parte do elenco da novela Meu pedacinho de chão. Atualmente, é casada com Scooby e mãe de Aurora, de 2 anos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!