Pedro Fernandes garante R$ 200 mil para reforçar a segurança escolar em Ariquemes
Por Ivan Lara
Publicada em 17/09/2025 às 14h29
 Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A segurança da comunidade escolar de Ariquemes recebeu um reforço importante com a destinação de R$ 200 mil em emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). O recurso, assegurado por meio do Processo SEI  0005.001762/2025-40, será aplicado na aquisição de um veículo utilitário para o Programa Ronda Escolar (Rome), executado pela Guarda Civil Municipal.

A medida foi oficializada em convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), garantindo a legalidade e a efetividade do repasse.

Pedro Fernandes destacou que a conquista vai além da aquisição do veículo. “Essa emenda de R$ 200 mil é um investimento em segurança e em educação. Não se trata apenas de um veículo, mas de tranquilidade para os pais, melhores condições de trabalho para a Guarda Municipal e mais proteção para os estudantes. Esse é o compromisso do nosso mandato”, afirmou o deputado.

Com o recurso garantido, a expectativa é que o Ronda Escolar fortaleça sua presença nas unidades de ensino, ampliando as ações de prevenção e acompanhamento de situações de risco.

A iniciativa reafirma o compromisso do deputado com Ariquemes, mostrando que a política feita com responsabilidade gera resultados concretos. Mais do que reforçar a frota, o investimento representa cuidado com os estudantes, tranquilidade para os pais e fortalecimento da educação no município. 

