“Passei a noite sem dormir”, revela Coronel Chrisóstomo após condenação criminal de Jair Bolsonaro

Publicada em 15/09/2025 às 10h36
Porto Velho, RO – O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) se manifestou na última sexta-feira, 12, sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da chamada “Trama Golpista” pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar classificou o momento como “muito triste” e afirmou que passou a noite sem dormir após a divulgação da decisão.
Segundo Chrisóstomo, a prisão é “totalmente descabida” e teria ocorrido “fora do processo legal”. Ele citou o ministro Luiz Fux, lembrando trecho de decisão anterior que, de acordo com sua fala, não autorizava a prisão de Bolsonaro. “Não sou eu que estou falando, o próprio ministro Fux relatou isso na sua decisão do presidente não ser preso”, declarou.
O deputado defendeu a aprovação de uma anistia ampla no Congresso Nacional, contemplando Bolsonaro e demais envolvidos nos processos derivados da tentativa de golpe. “Nós vamos continuar lutando pela anistia que Bolsonaro merece e nós temos que votar no Congresso Nacional, não só do Bolsonaro também, mas de todos os que estão sendo envolvidos nesse processo”, disse.
Em outro trecho, reforçou a mobilização entre parlamentares de oposição: “É o que vamos continuar fazendo no Congresso Nacional, a oposição, a direita, a minoria e todos aqueles que querem estar conosco. Queremos votar a anistia já na Câmara dos Deputados. Essa é a verdadeira justiça que queremos fazer”.
Chrisóstomo também associou sua defesa à eleição presidencial de 2026, afirmando que a meta é garantir a candidatura de Bolsonaro. “Queremos fazer Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente da República no ano de 2026. Bolsonaro 26 é o que defendemos e vamos lutar de todas as formas dentro do processo legal para ele sair da prisão”, afirmou. O parlamentar encerrou o vídeo com uma mensagem direta aos apoiadores: “Fiquem com Deus, conte conosco e estamos juntos pelo bem dos brasileiros”.
Em publicação no perfil oficial, Chrisóstomo resumiu sua posição: “Precisamos fazer justiça. Vamos votar a anistia ampla no Congresso Nacional. Fique firme, Bolsonaro. Nós não vamos desistir de você!”.
Situação atual de Bolsonaro
Na manhã de domingo, 14, Jair Bolsonaro deixou pela primeira vez a prisão domiciliar desde a condenação. O ex-presidente foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, para realizar uma cirurgia de remoção de lesões de pele.
Ele chegou por volta das 8h, acompanhado dos filhos Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, e Jair Renan, vereador em Balneário Camboriú. O procedimento foi concluído pouco depois do meio-dia, e Bolsonaro permanece em repouso, aguardando alta médica.
O trajeto entre o condomínio onde cumpre prisão domiciliar e o hospital foi acompanhado por forte esquema de segurança, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes: seis motos e seis viaturas da polícia penal fizeram a escolta.
No hospital, cerca de 50 apoiadores, vestidos com camisetas verde e amarela e portando bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, aguardavam a chegada de Bolsonaro. O ex-presidente não falou com a imprensa e seguiu diretamente para a unidade. Viaturas da Polícia Militar reforçam a segurança no local.
Essa foi a primeira saída autorizada desde que Bolsonaro recebeu a sentença de mais de 27 anos de prisão, em agosto, por chefiar tentativa de ruptura institucional no país.
