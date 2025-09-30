Otávio Augusto responde após fala de Grazi: “As diferenças já foram resolvidas”

Publicada em 30/09/2025 às 15h00
O ator Otávio Augusto, 80 anos, se pronunciou após Grazi Massafera relatar ter sofrido hostilidade de colegas de elenco no início da carreira por ser ex-BBB. Entre os citados, a atriz mencionou que ele teria se recusado a contracenar com ela na novela Tempos Modernos (2010).
Em entrevista à Folha de S. Paulo, intermediada pela esposa, a também atriz Cristina Mullins, Augusto afirmou que as diferenças com Grazi ficaram no passado. Ele lembrou que os dois voltaram a trabalhar juntos em A Lei do Amor (2016) e destacou que tiveram uma boa convivência na produção.
O ator contou ainda que chegou a elogiar o desempenho da colega em Verdades Secretas (2015). Segundo Grazi, na ocasião ele fez questão de se desculpar. “Ele pegou minha mão e disse: ‘É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu’”, relatou a atriz em entrevista ao jornal O Globo.
Atualmente, Grazi se prepara para interpretar a vilã Arminda em Três Graças, próxima trama das 21h da Globo, que substituirá Vale Tudo em 2026.
