Oruam deixa prisão, se declara para noiva e revela desejo por fast food

Publicada em 30/09/2025 às 11h37
O rapper Mauro David Nepomuceno, conhecido como Oruam, deixou a Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (29), após ter a prisão preventiva revogada pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O artista estava preso desde 22 de julho e passou 69 dias na unidade.
Logo após a liberdade, Oruam publicou uma foto ao lado da noiva, Fernanda Valença, no Instagram, em que aparece beijando a amada. “Eu via você no final do túnel”, escreveu, acrescentando um emoji de coração.
Nos stories, o rapper também mostrou que pediu lanches de uma rede de fast food. “Estava doido para comer”, disse aos seguidores.
A saída do artista da prisão mobilizou fãs e amigos. MC Poze do Rodo, MC Cabelinho, Borges, Chefin e outros colegas de profissão estiveram presentes para recepcioná-lo.
Apesar da liberdade, Oruam deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas estão: comparecimento mensal em juízo, residência fixa com endereço atualizado, uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno das 20h às 6h, proibição de sair da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial, além da restrição de acesso ao Complexo do Alemão e outras áreas consideradas de risco, e de contato com os demais acusados do processo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!