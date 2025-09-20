Operação Fecha Boca prende 19 pessoas, apreende 6 veículos e drogas

Publicada em 20/09/2025 às 09h00
A Polícia Civil de Rondônia (PC/RO), em ação integrada com a Polícia Militar e sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), deflagrou nesta sexta-feira (19) a 3ª fase da Operação “Fecha Boca”, com foco em diversos municípios do interior do Estado.
A ofensiva é fruto de intensas investigações conduzidas pela Polícia Civil, que identificaram núcleos do tráfico de drogas e o envolvimento de facções criminosas em regiões que vêm registrando aumento da criminalidade. A partir do trabalho investigativo, foi possível representar pelas medidas cautelares que resultaram em prisões, apreensões e desarticulação de estruturas do crime organizado.
RESULTADOS CONSOLIDADOS:
Como resultado do trabalho investigativo, foram presas 19 pessoas, apreendidos 6 veículos — sendo 2 carros e 4 motos — e recolhido o montante de R$ 6.917,10 em espécie. Durante as ações, as equipes também retiraram de circulação 914,66 gramas de cocaína, 235,11 gramas de maconha, 7 tabletes da mesma droga e 2 pacotes de ópio. Além disso, foram apreendidas 4 armas de fogo, 16 munições, 5 carregadores e 45 aparelhos celulares utilizados pelos criminosos.
As ações ocorreram nos municípios de Ariquemes, Ouro Preto, Buritis, Nova Mamoré, Cacoal, Guajará-Mirim, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Vilhena. A Operação “Fecha Boca – 3ª Fase” reforça o papel central da investigação qualificada da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade. O trabalho minucioso de coleta e análise de informações permitiu identificar alvos estratégicos, viabilizando ações eficazes em todo o Estado.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso em proteger a sociedade, combater o tráfico de drogas e reduzir a criminalidade por meio de uma investigação técnica e integrada com as demais forças de segurança pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!