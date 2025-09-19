Operação conjunta combate tráfico de drogas em municípios de Rondônia

Publicada em 19/09/2025 às 08h50
A Polícia Civil de Rondônia (PC/RO), em ação conjunta com a Polícia Militar e sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), deflagrou nesta sexta-feira (19) a 3ª fase da Operação “Fecha Boca”.
Com foco em municípios do interior, a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de facções criminosas em regiões que vêm registrando aumento da criminalidade.
Estão sendo cumpridas medidas cautelares em diferentes cidades, como parte de uma estratégia integrada entre as forças de segurança estaduais para desarticular núcleos do crime organizado fora da capital.
A Operação “Fecha Boca” dá continuidade aos trabalhos iniciados no início do ano, reafirmando o compromisso das instituições envolvidas em reduzir as fontes de financiamento ilícito que sustentam organizações criminosas em Rondônia.
A Polícia Civil informa que a operação segue em andamento e que os resultados e desdobramentos serão divulgados oportunamente.
