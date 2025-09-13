Operação apreende R$165 mil reais, arma e drogas com traficantes em Porto Velho

Publicada em 13/09/2025 às 09h30
A Polícia Civil de Rondônia (PC/RO), em conjunto com a Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), Polícia Militar (PM), Receita Estadual e POLITEC, sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), divulgou o balanço parcial da Operação “Fecha Boca 2”, deflagrada na última sexta-feira (12) em Porto Velho.
A ação resultou em números expressivos, evidenciando o impacto direto no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada:
• Prisões em flagrante: 11 pessoas
• Drogas apreendidas: 1,702 kg de cocaína e 13,791 kg de maconha
• Veículos apreendidos: 02 motocicletas, 01 automóvel e 01 pick-up
• Armas e acessórios: 01 pistola calibre .40 mm, 02 carregadores calibre .40 mm e 02 carregadores calibre .380
• Munições: 43 unidades (25 de calibre .40 mm, 03 de calibre .380 e 15 de calibre 9 mm)
• Dinheiro apreendido: R$ 167.385,10 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)
• Celulares apreendidos: 28 aparelhos
O volume das apreensões demonstra a efetividade da operação, que teve como objetivo enfraquecer a principal fonte de renda das facções criminosas que atuam na capital.
A Polícia Civil de Rondônia, destaca que o resultado obtido é fruto da atuação integrada das forças de segurança, reafirmando o compromisso permanente do Estado de Rondônia no combate ao crime organizado e na proteção da sociedade.
