Observador do Trieste e Flamengo avalia jovens talentos em Jaru

Na próxima terça-feira (30), às 15 horas, o Centro de Treinamento WS, localizado no Setor 03, em Jaru, receberá a visita do observador técnico Normi Lima , representante do Trieste, clube amador de Curitiba/PR, e do Flamengo do Rio de Janeiro, que conduzirá uma avaliação técnica voltada para jovens das categorias Sub-8, Sub-11 e Sub-13 (atletas nascidos de 2017 a 2012).
O evento será organizado com apoio da WS Associação Cultural, Social e Desportiva de Jaru, que prevê a participação de mais de 100 crianças de Jaru e região, que buscam uma oportunidade de destaque no mundo do futebol.
“Uma porta de entrada para os sonhos de jovens atletas”
Em entrevista, Normi Lima ressaltou a importância da avaliação e destacou o papel do projeto Trieste, em parceria com o Flamengo, na busca por talentos. “Será um dia proveitoso, oportunizando atletas que as vezes não tem condições de irem até Curitiba no Paraná para avaliações. A ideia maior é oportunizar. Dentro dessa oportunidade que é proporcionada, buscamos atletas com características que possam, futuramente, interessar às nossas categorias de base”, afirmou Normi.
O observador mencionou o caso de Enzo de Itapuã do Oeste que assinou este mês seu primeiro contrato, um jovem talento de Itapuã que integrou o Sub-10 do Flamengo após ser descoberto pelo Trieste. Enzo foi descoberto com ajuda também da WS Jaru na participação do Desafio Bolívia x Brasil em 2024. Outro destaque que participará da segunda parte da avaliação é de Jaru, Heitor Roosevelt de 10 anos, que se destacou nas primeiras avaliações em Curitiba.
Ele também enfatizou a expansão do projeto Trieste, que em 2025 pretende criar núcleos de captação por todo o Brasil, ampliando o acesso de jovens ao futebol. “O Trieste quer criar uma rede de parceiros para fomentar a captação de talentos, onde serão treinados e terão acesso à metodologia de trabalho que o Trieste e o Flamengo utilizam”, explicou.
Desafios e potencial do futebol em Jaru
A coordenador da WS Jaru, Uelton Salomão, também detalhou o processo de organização do evento. “Decidimos realizar o evento, não cobrando a taxa de inscrição, será apenas doação de 1 kg de alimento não perecível, para que possamos contemplar cestas básicas para nossos alunos com vulnerabilidade social”, contou Salomão, destacando a relevância do projeto, especialmente em um município que ainda enfrenta desafios na estrutura para o futebol de base.
Ele destacou a importância da iniciativa para a formação esportiva das crianças: “Apesar das dificuldades, toda criança que ama futebol sonha em se tornar jogador. Essa é uma oportunidade inicial, mas sabemos que não é só o talento que leva à profissionalização; são muitos fatores que precisam se alinhar para que isso aconteça”, ponderou Salomão.
Além disso, o coordenador da WS Jaru expressou o desejo do município de Jaru ter olhar mais agudo para nossas crianças, desenvolver um projeto de futebol e outras modalidades no município nos bairros mais afastados, que, segundo ele, “tem uma estrutura fantástica”. “Temos planos de contratar profissionais e iniciar um projeto de médio a longo prazo para fomentar o futebol e desenvolver outras modalidades esportivas”, explicou. Segundo Salomão, apesar de o futebol ser uma modalidade popular, ele demanda recursos, e o projeto precisa ser bem estruturado para ser sustentável, principalmente em retornar as aulas de Educação Física para todas as turmas em nossas Escolas Municipais com profissionais qualificados.
O evento, que uniu esforços dos pais, diretoria da WS Associação e o Trieste/Flamengo, deixa uma expectativa de que novos talentos de Jaru possam trilhar o mesmo caminho de Enzo e outros atletas que já passaram pelo Trieste e hoje brilham em grandes clubes nacionais e internacionais.
A Escola de Futebol WS Jaru, por sua vez, se compromete a seguir investindo no esporte local, promovendo o desenvolvimento de jovens talentos e contribuindo para um futuro esportivo mais promissor em Jaru, por isso conta com apoio do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, da SEJUCEL, CMDCA e empresas parceiras TK Rastreadores, Central Cópias, JM Contabilidade, Papelaria Teixeira, Mega Malharia, Dinâmica Papelaria e Stop Capas Jaru. Maiores informações com o Professor Uelton Salomão pelo WhatsApp (69) 992291402.
