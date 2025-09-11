“O corpo é meu”: Anitta rebate críticas sobre mudanças na aparência

Publicada em 11/09/2025 às 11h18
A cantora Anitta voltou a se pronunciar após receber críticas pelas recentes alterações em sua aparência. A declaração foi feita nesta terça-feira (9), durante uma live no Instagram promovida por um fã-clube brasileiro, pouco mais de dois meses depois de surgir com o rosto visivelmente diferente. Com informações do BNews.
Com tom irônico e direto, a artista defendeu sua autonomia sobre o próprio corpo. “Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol (da saga Senhor dos Anéis) ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu”, disparou.
Anitta já havia respondido a críticas semelhantes em julho, logo após os procedimentos estéticos que geraram polêmica. Desta vez, preferiu adotar uma postura bem-humorada, reforçando que não pretende se justificar.
Nas redes sociais, internautas reagiram com piadas e comparações com celebridades. “Ela levou a foto da Flordelis e pediu: quero ficar igual ela 😂😂😂😂”, escreveu um seguidor. Outro comentou: “Ficou uma mistura Juliette com Michael Jackson 😂”. Houve também quem destacasse mudanças na fala: “Até o sotaque é novo. Cadê o carioca?”, questionou uma usuária.
Apesar das críticas, alguns fãs saíram em defesa da cantora, reforçando seu direito de mudar. “Você faz o que quiser com você. Mas não tem direito de ficar assustando as pessoas na rua 😂”, ironizou um internauta. Outro acrescentou: “O rosto é dela, claro, mas sinto saudades da antiga Anitta”.
