Nove jogos abrem Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17 de 2025

Publicada em 23/09/2025 às 09h30
Vai começar o Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17, com quatro jogos no próximo fim de semana no Grupo da capital, no estádio Aluízio Ferreira as 15h Sport Genus e Brazuca na categoria sub-17, logo depois entram em campo os times do sub-15 do Sport Genus e Brazuca.
Os outros dois jogos acontecem no Centro de Treinamento do Rondoniense Social Clube no Ulisses Guimarães zona leste de Porto Velho. Às 8h o Rondoniense enfrenta a equipe do Gazin Porto Velho na categoria sub-15 e às 10h Rondoniense e Gazin Porto Velho jogam na categoria sub-17.
Pelo Grupo do interior, no dia 27 de setembro no estádio Biancão jogam Sant German e Atlético Cacoal a partir das 8h na categoria sub-15 e às 10h as equipes voltam a se enfrentar na categoria sub-17. Mais tarde no Cassolão, a partir das 16h Rolim de Moura e Guaporé jogam na categoria sub-15. No dia 28 no Aglair Tonelli entram em campo União Cacoalense e Espigão, às 16h na categoria sub-15 e as 18h na categoria sub-17.
Nesta primeira fase do Rondoniense Sub-17 e Sub-15, os clubes foram divididos em grupos “A”, “B” e “C” definidos respeitando a distância geográfica entre municípios, que jogam entre si em partidas somente de ida dentro de cada grupo, os dois primeiros colocados de cada grupo seguem pra segunda fase. Ao final das competições serão selecionados atletas das duas categorias que formaram a seleção de Rondônia para dois jogos amistosos com a seleção acreana, no dia 1 de novembro no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa e no dia 3 de novembro em Rio Branco.
