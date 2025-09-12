Noturnão de Futebol de Campo Sub-13 terá início em outubro em Ji-Paraná

Publicada em 12/09/2025 às 08h57
O secretário municipal de Esportes de Ji-Paraná, Alessandro Barroso, se reuniu na manhã desta quinta-feira (11) com representantes de escolinhas de futebol e membros da equipe técnica da Secretaria Municipal de Esportes (Semes) para alinhar detalhes da realização do Campeonato Noturnão de Futebol de Campo, categoria de base Sub-13.
A competição será voltada para atletas de até 13 anos que residem no município e terá início na segunda quinzena de outubro. Todos os jogos serão realizados às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no Estádio Municipal Biancão. As partidas acontecerão dentro da programação do Campeonato Noturnão Categoria Adulto, também promovido pela Semes no mês de outubro.
Segundo o secretário Alessandro Barroso, a iniciativa atende a uma solicitação do prefeito Affonso Cândido, que tem priorizado ações de incentivo ao esporte. “Nosso objetivo é fortalecer o esporte de base, promovendo integração, qualidade de vida e novas oportunidades para nossos jovens atletas”, destacou.
Até o momento, 14 equipes já confirmaram participação na categoria Sub-13. Todos os custos da competição, incluindo arbitragem e premiação, serão custeados pela Prefeitura de Ji-Paraná. A premiação contará com valor em dinheiro, além de troféus e medalhas.
A inscrição das equipes será gratuita e o congresso técnico, que definirá os últimos detalhes, regulamento e tabela de jogos, será agendado em breve.
