Noiva de Oruam fala sobre habeas corpus negado: “Nunca foi traficante”

Publicada em 12/09/2025 às 09h34
Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, fez um longo desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (11) após a Justiça negar o pedido de habeas corpus em favor do artista. O cantor está preso desde julho, acusado de tentativa de homicídio e outros crimes, o que, segundo Fernanda, configura uma “injustiça”. Com informações do O Dia.
“Estou muito triste, com raiva, incrédula, sinceramente. Só sabe de injustiça quem passa por uma injustiça”, disse a influenciadora digital. Ela relatou frustração com o julgamento e afirmou que provas entregues pela defesa não teriam sido devidamente analisadas. “Tive a percepção que alguns nem viram os arquivos, mas sim os dizeres dos policiais”, criticou.
Fernanda também questionou a versão das autoridades sobre a abordagem ao cantor, destacando que os vídeos apresentados pela defesa teriam registros de horário que contradizem os depoimentos oficiais. “Querem julgar? Então sejam justos”, disparou.
Em sua fala, ela reforçou que acusações de tráfico de drogas contra Oruam já foram descartadas por falta de provas. “Mauro nunca foi traficante. Para quê um artista, com milhões, iria se associar ao tráfico? Nem precisa”, argumentou, citando os números do rapper em plataformas de streaming e sua carreira de shows no Brasil e no exterior.
A influenciadora ainda pediu apoio e fé: “Vamos continuar orando, acreditando que Deus vai honrar. Venceremos essa guerra”.
