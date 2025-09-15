Nikolas Ferreira rebate Junior Lima após indireta a Bolsonaro: “Gritar sem anistia é fácil”

Publicada em 15/09/2025 às 11h19
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu neste domingo (14) a uma fala de Junior Lima durante show no festival The Town. No palco, o cantor gritou para o público: “anistia é o cara**o”, em clara referência ao debate político em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações do BNews.
Incomodado, Nikolas usou as redes sociais para provocar o filho de Xororó. “Gritar sem anistia é fácil… Difícil é saber quem você é sem a Sandy”, escreveu, mencionando a trajetória de Junior em dupla com a irmã.
O episódio ocorre em meio às discussões no Congresso sobre o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que resultaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. A pressão pela votação cresceu após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
