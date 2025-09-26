Neymar rebate acusações sobre vícios: “Não daremos palco ou visibilidade”

Publicada em 26/09/2025 às 11h02
O atacante Neymar Jr. reagiu a acusações feitas pelo jornalista Rodolfo Gomes, que afirmou em redes sociais e em seu blog que o jogador estaria viciado em álcool e fumo, além de manter hábitos noturnos prejudiciais. Segundo Gomes, esses fatores seriam a justificativa para a possibilidade de o atleta não atuar mais nesta temporada pelo Santos.
As declarações tiveram forte repercussão e levaram Neymar a emitir uma nota oficial por meio de sua assessoria, a NR Sports. No comunicado, o jogador classificou as falas como “afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas” e informou que adotará todas as medidas judiciais cabíveis, tanto na esfera civil quanto criminal.
A equipe do atleta ainda criticou a disseminação de fake news, ressaltando que tais conteúdos prejudicam não apenas a imagem e a honra de Neymar, mas também contribuem para a desinformação e comprometem a credibilidade do jornalismo.
“Não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento”, destacou a nota.
Nota de esclarecimento de Neymar
Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos.
Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de "apuração" para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento.
Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos direitos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas.
