Navegação no Rio Madeira com novas regras, quatro pré-candidatos ao Senado são de Ji-Paraná, divisão na base coloca em risco a disputa pelas duas vagas

Navegação – O registro do nível do Rio Madeira inferior a 4 metros levou a Capitania Fluvial de Porto Velho (CPPV) a estabelecer novas regras de segurança para embarcações e formações de balsas. A Marinha do Brasil tem um conjunto de ações para monitorar os níveis dos rios da Amazônia Ocidental visando a segurança da vida humana e prevenção de poluição hídrica. A previsão do período de Verão Amazônico (estiagem durante meses) é que será inferior à de 2024, quando o nível do Madeira chegou a 0,25 comprometendo a navegação segura das embarcações. O Capitão de Fragata Alessandro Freitas dos Santos, disse que a Marinha continuará a monitorar de forma contínua o Madeira. “A imposição de restrições à navegação é uma medida administrativa de caráter preventivo, prevista nas Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Porto Velho, aplicável sempre que a régua fluviométrica em Porto Velho atinge o nível de 4 metros”, argumentou.
Senado – Sobre a possibilidade de o ex (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, ainda no PP, ser candidato há divergências. Ao contrário do ex (prefeito e senador) Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado, e está com o caminho livre para buscar o retorno ao Senado. Apesar de ter a base política dividida, porque a princípio, Ji-Paraná tem, além de Acir, a deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP, hoje federalizado com o União Brasil, formando a União Progressista, Sílvia tem base eleitoral em Ji-Paraná, o mesmo ocorrendo com o senador e presidente do PL em Rondônia, Marcos Rogério, que tem como meta a reeleição. Jipa também conta com o pecuarista Bruno Scheid, afilhado do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. São 4 candidatos sendo três deles considerados bons de votos, como Sílvia, Rogério e Acir, que já provaram isso nas urnas, em eleições anteriores dividindo o mesmo colégio eleitoral. Scheid é uma aposta.
Divisão – A provável divisão de votos em Ji-Paraná, com cerca de 100 mil eleitores, segundo maior colégio eleitoral de Rondônia, caso o quadro atual se confirme, o que é bem provável, os demais pré-candidatos poderão ser favorecidos. Sílvia e Acir, políticos de centro-direita e centro-esquerda, respectivamente, dividirão os votos. Sílvia iniciou na política na Rede TV! de Ji-Paraná, do Grupo Eucatur é do empresário Assis Gurgacz, pioneiro de Rondônia, pessoa de índole invejável, pai de Acir, que comanda o grupo. Hoje Acir e Sílvia estão em correntes políticas diferentes, e com certeza dividirão os votos favorecendo Marcos Rogério, de extrema direita e até, Scheid, se ele optar por enfrentar as urnas, já que não é político militante. Essa divisão em Ji-Paraná entre três políticos de considerável peso político (Sílvia, Acir e Rogério) provavelmente favorecerão os demais pré-candidatos.
Adversários – A situação em Ji-Paraná na disputa pelas duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Marcos Rogério e Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado e aliado linha de frente do presidente Lula da Silva (PT), poderá favorecer as demais pré-candidaturas. Confúcio estaria se mobilizando para uma provável disputa pelo Governo do Estado, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos, antes de ser deputado federal e senador, mas há chances, inclusive de ser vice de Lula em 2026. Correndo por fora, organizado e bem articulado, está o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, do Republicanos, com domicílio eleitoral em Ariquemes, que está firme na caminhada rumo ao Senado. É pré-candidato, vem trabalhando bem junto ao segmento de direita e extrema-direita e poderá surpreender nas eleições de outubro do próximo ano. Com a provável divisão de votos de quatro candidatos em Ji-Paraná, três já bem identificados com o eleitorado, Camargo poderá ser favorecido.
Esquerda - A esquerda e centro-esquerda, por enquanto não tem um nome de ponta que tenha se manifestado como pré-candidato ao Senado. A esperança é que a ex-senadora Fátima Cleide, do PT, entre na disputa, mas sem as mesmas chances como em 2022, quando concorreu à Câmara Federal, somou 28.409 votos, foi a quinta mais bem votada, mas ficou de fora devido a legenda. Provavelmente o PT deverá se aliar ao PDT, de Acir e formará um bloco homogêneo, forte e com condições de compensar a divisão de voto do pré-candidato pedetista em sua base eleitoral, devido ao número elevado de candidatos (4), como já citamos. A concorrência pelas duas vagas ao Senado promete ser acirrada, pois o governador Marcos Rocha está se preparando com muita prudência sua caminhada rumo ao Senado, pois tem apoio de deputados estaduais e inúmeros prefeitos.
Respigo
A Exposição e Feira Agrotecnológica–Expopib de Pimenta Bueno, aberta na terça-feira (2) será encerrada no sábado (6). Durante os dias de festa atrações das mais diversas como rodeio, prova do laço, exposição comercial e industrial, exposição e comercialização de animais, parque de diversões, espaço gastronômico, shows musicais, etc. +++ Na noite de hoje se apresenta o cantor gospel David Quinlan. O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), um dos padrinhos da Expopib, destaca a importância da mostra, “fundamental para a economia regional”, afirmou +++ Em Jaru também está sendo realizada a Expojaru, que foi aberta à noite de quarta-feira (3), no parque de exposições com apresentação no show de abertura o cantor Wesley Safadão. Durante os dias da feira-exposição estão sendo realizadas palestras, rodadas de negócios, exposição de animas, comidas típicas, e, na noite de hoje (4) show com o cantor Amado Batista com entrada gratuita +++ O Brasil joga hoje (4) contra o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã, a partir das 20h30. O Brasil é o terceiro colocado com 25 pontos, mesma pontuação do Equador, que é o segundo, pois tem melhor saldo de gols +++ A Argentina lidera com 35 pontos. E o Equador é o 10º colocado com 10 pontos e fora da Copa do Mundo do próximo ano, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.
