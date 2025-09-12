“Nas sextas usamos amarelo”: Yasmin Brunet posa de biquíni e arranca elogios

Publicada em 12/09/2025 às 15h11
Nem o tempo nublado foi capaz de atrapalhar o brilho de Yasmin Brunet nesta sexta-feira (12). A modelo compartilhou cliques diante do espelho usando um biquíni amarelo fio-dental e chapéu de palha, acompanhados de uma legenda bem-humorada: “Nas sextas usamos amarelo”. Com informações do O Dia.
A publicação não demorou a receber uma enxurrada de comentários carinhosos de fãs. “A definição de deslumbrante”, escreveu uma seguidora. Outra destacou: “Sempre perfeita”.
Além do registro de moda praia, Yasmin também mostrou disciplina com a rotina fitness. Em um vídeo, a influenciadora exibiu uma série de exercícios abdominais ao som da música Bibi Perigosa.
A modelo está curtindo dias de descanso em um destino litorâneo, onde tem dividido com os seguidores não só seus looks de praia, mas também momentos de treino e relaxamento à beira-mar.
