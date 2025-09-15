“Não fui avisada”: Cláudia Raia pede desculpas após bronca em espectador com deficiência visual

Publicada em 15/09/2025 às 15h15
Cláudia Raia utilizou as redes sociais no último domingo (14) para esclarecer um mal-entendido ocorrido durante uma sessão da peça Cenas da Menopausa, em São Paulo. A atriz interrompeu a apresentação ao chamar a atenção de um espectador que acreditava estar mexendo no celular, mas descobriu depois que ele usava um aplicativo de audiodescrição. Com informações da revista Caras.
O recurso é fundamental para pessoas com deficiência visual, pois traduz em palavras as imagens e ações em cena. Através de fones de ouvido, o espectador recebe uma narração sincronizada, permitindo acompanhar o espetáculo de forma acessível.
“Não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso, acabei entendendo errado a situação toda e chamei a atenção dele”, explicou Cláudia em vídeo publicado nas redes. Ao perceber o engano, a atriz se retratou pessoalmente com Rodolfo, o espectador, pedindo desculpas e convidando-o para assistir novamente à peça, desta vez com amigos.
Cláudia destacou que pretende transformar o episódio em aprendizado coletivo: “Combinei de usarmos essa situação para lembrar a todos que audiodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível”.
A peça Cenas da Menopausa permanece em cartaz em São Paulo durante setembro e segue para o Rio de Janeiro em outubro. No palco, a atriz divide a cena com o marido, Jarbas Homem de Mello, abordando de forma bem-humorada as fases do climatério.
