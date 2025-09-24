Na conta da Prefeitura: R$ 1 milhão garantido por Thiago Flores para pavimentar o Distrito Rio Branco 

Publicada em 24/09/2025 às 11h44
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) assegurou R$ 1.000.000,00, pagos por transferência especial, para a prefeitura de Campo Novo de Rondônia. O valor já chegou à conta municipal para ser utilizado na pavimentação em blocos de concreto no Distrito de Rio Branco, em parceria com o vereador Maciel e o vice-prefeito Adeilson.
A pavimentação em blocos de concreto garante durabilidade, melhor escoamento de água, menos manutenção, além de reduzir poeira, lama e tornar mais seguro o trânsito local, especialmente em períodos chuvosos. A comunidade do Rio Branco há anos solicita essas melhorias e espera que a obra reduza os custos de manutenção de residências e veículos.
“Pavimentar Rio Branco é dar qualidade de vida, garantir mobilidade, cuidar da saúde das famílias que sofrem com poeira no verão e lama no inverno. Estou feliz de ver esse recurso já disponível, pronto para mudar a vida de quem vive no campo”, afirmou Thiago Flores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!