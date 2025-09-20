Mulher é presa ao tentar entrar com colchão recheado de drogas no presídio

Por Rondonianews.com
Publicada em 20/09/2025 às 08h50
Publicada em 20/09/2025 às 08h50
Na manhã desta sexta-feira (19), uma mulher foi presa ao tentar entrar no Presídio Regional de Rolim de Moura com um colchão de solteiro recheado de drogas.
Segundo informações, a suspeita foi ao local para visitar o filho, como de costume, mas desta vez levava um colchão. Durante a inspeção de rotina, o equipamento de raio-x detectou diversos pontos suspeitos no interior do objeto.
O colchão foi recolhido pelos policiais penais e, ao ser aberto, revelou 38 porções de substância entorpecente escondidas no interior.
Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à UNISP, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!