Mulher é executada a tiros em área de mata na zona sul

Publicada em 17/09/2025 às 09h15
A mulher encontrada morta na noite desta terça-feira (16), foi identificada como Jeannie L. R., 40 anos. O caso aconteceu na Rua Tefé, bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.
Na ocasião, moradores próximos contaram que a mulher chegou em um carro, sendo arrastada por vários indivíduos até uma área de mata, depois foi executada a tiros. Segundo a perícia, a vítima foi atingida com trés tiros pelo corpo e um na mão.
A Polícia Civil investiga se a morte de Jeannie tem ligação com o cadáver encontrado carbonizado na região central no período da tarde. Hoje a mulher foi identificada no IML.
