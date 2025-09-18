Mulher é esfaqueada e tem bicicleta roubada na zona leste

Por Newsrondonia
Publicada em 18/09/2025 às 09h00
Uma mulher ainda não identificada foi vítima de tentativa de latrocínio na noite desta quarta-feira (17), na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Tiradentes, em Porto Velho.
Testemunhas relataram que a vítima estava andando de bicicleta quando foi abordada por criminosos, que a esfaquearam no braço e no abdômen e fugiram levando o veículo.
Mesmo ferida, a mulher conseguiu se deslocar a pé e foi encontrada posteriormente no bairro Lagoinha, recebendo atendimento médico.
As autoridades policiais foram acionadas para investigar o caso e tentar localizar os suspeitos.
