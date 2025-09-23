Mulher de Neymar vira alvo de Leo Dias após desabafo nas redes

Publicada em 23/09/2025 às 14h44
Bruna Biancardi voltou a ser destaque nas redes sociais após se manifestar contra o colunista Leo Dias e a influenciadora Virginia Fonseca. A polêmica teve início quando Virginia relembrou, em entrevista, o episódio em que ligou para Neymar Jr. de madrugada, situação que, segundo ela, causou desconforto à então namorada do jogador.
Com a repercussão, Bruna pediu publicamente que seu nome não fosse mais mencionado por Leo Dias. O jornalista, no entanto, rebateu a crítica e fez comentários irônicos. “Ela ficou mais brava comigo e com a Virginia do que quando descobriu que o Neymar tinha engravidado outra fora do casamento. O marido engravida uma mulher e o culpado sou eu?”, afirmou.
Na sequência, Leo leu um trecho da crítica feita por Bruna e disparou: “Eu pelo menos tenho uma função, Bruna. Qual é a sua? Ah, mulher do Neymar”.
A resposta viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas saíram em defesa de Bruna, acusando Leo Dias de buscar repercussão, outros reforçaram que o jornalista sempre esteve à frente das notícias sobre a vida pessoal de Neymar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!