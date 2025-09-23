MS Martins conquista título geral no Rondônia Open de Taekwondo 2025

Publicada em 23/09/2025 às 15h15
O Ginásio Cláudio Coutinho recebeu neste fim de semana o Rondônia Open de Taekwondo 2025, realizado em dois dias de competições com a participação de 150 atletas dos estados de Rondônia e Acre. O evento contou com o apoio da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).
As atividades tiveram início no sábado, 20 de setembro, com pesagem, congresso técnico e a cerimônia de abertura. Ainda no mesmo dia ocorreram as apresentações de formas, o poomsae. No domingo, 21, os combates do gyeorugui encerraram a programação.
A competição utilizou coletes eletrônicos DAEDO para registrar os pontos, recurso que trouxe maior precisão nas disputas. A arbitragem foi composta por profissionais credenciados pela CBTKD, garantindo a oficialidade do torneio.
O presidente da Federação Rondoniense de Taekwondo, Girão Neto, destacou o alcance do campeonato. “Esse Open mostra a força do taekwondo em Rondônia. Estamos alinhados com o calendário nacional e oferecendo aos atletas a chance de disputar em alto nível”, afirmou.
No resultado final, a equipe MS Martins somou pontos no poomsae e nas lutas, conquistando o título geral. A segunda colocação ficou com a Academia Anjos de Luz, seguida pela Associação Desportiva Iwamoto, que completou o pódio.
Além de movimentar Porto Velho, a competição serviu como seletiva para campeonatos nacionais, ampliando a relevância do torneio no calendário esportivo da região.
O público esteve presente nos dois dias e acompanhou as disputas de perto. Familiares e torcedores vibraram a cada ponto, reforçando o clima de envolvimento esportivo durante o evento.
