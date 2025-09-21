Motociclista morre após batida em traseira de carreta na Avenida JK

Publicada em 21/09/2025 às 09h50
Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (20), na Avenida JK proximo ao Posto Rigotti, em Jaru, e resultou na morte de um jovem de 28 anos, identificado como Jorge.
De acordo com informações, a vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu violentamente contra uma carreta que estava estacionada na via. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam constatar o óbito.
O motorista da carreta, bastante abalado com a situação, acompanhou a ocorrência e prestou todo o apoio às autoridades.
Ainda conforme relatos, Jorge usava uma pulseira de festa no braço no momento do acidente, o que pode indicar que retornava de um evento. O corpo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado para os procedimentos legais.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
