Motocicletas para agentes de saúde com recursos liberados pelo Deputado Cirone Deiro

04/09/2025
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Cacoal vão receber motocicletas para uso no desempenho de suas funções. Os veículos serão adquiridos com o apoio do deputado Cirone Deiró, a pedido da vereadora Nice Condaque. Os recursos, no valor de R$ 500 mil, já foram empenhados. “É um investimento que vai facilitar o trabalho desses profissionais, que têm uma atuação de grande relevância em favor da população”, disse Cirone.
A princípio serão adquiridas 37 motocicletas. Segundo Nice Condaque, a aquisição das motocicletas é essencial para garantir que os agentes possam realizar suas atividades de forma eficiente e ágil, principalmente nas áreas mais distantes ou de difícil acesso. “Esses veículos vão ajudar a otimizar o tempo de deslocamento, aumentar a cobertura dos serviços e melhorar o atendimento prestado à população”, afirmou a vereadora. Ela informou que cada profissional é responsável pelo atendimento de cerca de 700 pessoas, envolvendo diversas situações. “É o agente que vai até a casa das famílias, que detecta um foco de dengue, que marca uma consulta para uma pessoa que precisa, além de várias outras ações que merecem ser reconhecidas”, disse.
Nice Condaque classificou a parceria mantida com Cirone Deiró, como de grande relevância no atendimento das necessidades da população local. “Agradeço o empenho e a sensibilidade do deputado Cirone, que destinou recursos para atender os agentes de saúde, que desempenham uma função, muitas vezes invisível, mas de extrema importância para a população”, disse.
A vereadora anunciou também o empenho de R$ 85.109,00 para a aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic). “Esse é mais um recurso assegurado pelo deputado Cirone, que vai beneficiar os alunos desta instituição, que realiza um trabalho tão nobre em nosso município”, afirmou Nice.
Entre outras ações desenvolvidas em Cacoal, em parceria com Cirone Deiró, a vereadora citou a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas para associações de produtores rurais, de recursos para o abrigo de animais Vira Lata Vira Amor, revitalização de praças, construção de galerias, além da viabilização de recursos para as áreas da educação, do esporte e da saúde.
