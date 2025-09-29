Morre Paulo Soares, o “Amigão”, aos 63 anos em São Paulo

Publicada em 29/09/2025 às 09h33
O jornalista e narrador esportivo Paulo Soares, conhecido nacionalmente como o “Amigão”, faleceu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. O velório ocorre das 13h às 17h, na capital paulista.
Com carreira consolidada no rádio e na televisão, Paulo iniciou sua trajetória aos 15 anos, na Rádio Ararense, em Araras (SP). Nos anos 1990, ganhou o apelido de “Amigão da Galera” enquanto trabalhava na Rádio Record, em São Paulo.
Ao longo da carreira, passou por emissoras como SBT, Record, Cultura e Gazeta. Em 1994, chegou à TVA Esportes, que no ano seguinte foi renomeada como ESPN Brasil. Desde então, se destacou na cobertura de Copas do Mundo, Olimpíadas e grandes competições esportivas.
Seu trabalho mais marcante foi no programa Sportscenter, da ESPN, que apresentou por mais de 20 anos ao lado do jornalista Antero Greco, falecido em 2024. A dupla ficou conhecida pelo tom irreverente e pela cumplicidade no comando do noticiário esportivo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!