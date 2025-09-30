Mileide Mihaile fala sobre saúde do filho com Safadão após cirurgia: “Milagre de Deus”

Publicada em 30/09/2025 às 11h32
A influenciadora digital Mileide Mihaile atualizou nesta segunda-feira (29) o estado de saúde do filho, Yhudy, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Wesley Safadão. O adolescente foi diagnosticado com granuloma eosinófilo, um tumor no osso parietal do crânio.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Mileide afirmou que o procedimento foi bem-sucedido. “Descobrimos esse tumor que, graças a Deus, foi retirado do crânio. Ele está se recuperando em casa muito bem”, relatou.
Segundo ela, a recuperação tem surpreendido os médicos. “Desde que o Yhudy chegou em casa, não tomou nenhum comprimido para dor. É um milagre de Deus, sem sentir nada. Um tourinho”, disse.
A influenciadora ainda ressaltou que o adolescente contou com o apoio constante dos pais durante o tratamento. “Ele foi muito bem cuidado, com os médicos e com a gente, que não saiu em nenhum momento de perto dele. Nem eu, nem o pai. Isso deixou ele mais forte com certeza.”
Com otimismo, Mileide destacou que o filho deve retomar em breve a rotina normal, incluindo a escola e os amigos. Ela também frisou que não será necessário tratamento complementar: “Foi uma cirurgia curativa.”
