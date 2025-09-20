Menor é apreendido após fuga alucinante pelas ruas do 1º distrito
Por rondoniatual.com
Publicada em 20/09/2025 às 08h40
 Na noite desta sexta-feira (19), um adolescente inabilitado foi apreendido após desobedecer ordem de parada e fugir em alta velocidade em moto pelas ruas do 1º distrito de Ji-Paraná.

Durante a perseguição, ele realizou manobras perigosas, avançou na contramão e acabou colidindo contra um Toyota Corolla, que seguia regularmente pela Avenida Marechal Rondon. O impacto causou prejuízos significativos ao carro e destruiu parte da motocicleta.

 O menor recebeu atendimento médico e, em seguida, foi conduzido à UNISP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis ao caso. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. 

Polícia Ji-Paraná
