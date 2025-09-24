Médica confirma fim de namoro com Fernando Zor: “Desonestidade e traição”

Publicada em 24/09/2025 às 09h46
A médica dermatologista Lara Bassi anunciou nesta semana o término de seu relacionamento com o cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. O comunicado foi feito por meio de suas redes sociais, onde ela afirmou que a decisão partiu dela e pediu respeito ao momento.
“Não somos mais um casal. Voltamos pelos sentimentos e pela sintonia, mas decidi seguir caminhos diferentes. Às vezes é preciso cortar laços que já não nos fazem bem. Não houve briga”, escreveu nos Stories.
Sem detalhar os motivos do rompimento, Lara deixou implícito que alguns comportamentos não estavam de acordo com seus valores. “Tem coisas que são inaceitáveis em uma relação, como distorções de falas, desonestidade e traição. Que ambos sejamos felizes na nova fase. Desejo o melhor e bênção para nós”, afirmou.
Ela também enviou um recado às seguidoras, principalmente mulheres casadas. “Se não estão satisfeitas em suas relações, busquem Deus sob todas as coisas. Não sujem seu lar em vão. Orem, clamem ao Senhor”, acrescentou.
O relacionamento entre os dois foi assumido publicamente em setembro de 2023, quando Fernando publicou uma foto com a médica, afirmando: “Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando”.
Em março deste ano, o sertanejo já havia comunicado uma separação temporária, também pelas redes sociais. Na ocasião, disse que o ciclo havia terminado “com carinho e respeito” e desejou felicidades a Lara na nova fase.
