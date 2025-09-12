“Me prejudicou na carreira”: Ex fala sobre namoro com Viviane Araújo

Publicada em 12/09/2025 às 14h57
O ex-jogador Radamés, campeão da última edição do reality Power Couple Brasil ao lado da esposa, Carol Furlan, relembrou o impacto que seu relacionamento com a atriz Viviane Araújo teve em sua trajetória no futebol. Com informações do Uai.
Em entrevista ao podcast Basticast, o ex-atleta foi direto ao afirmar que a exposição da relação de quase dez anos com a atriz, encerrada em 2017, atrapalhou sua carreira esportiva.
“O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia tinha paparazzo e eu aparecia mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola”, desabafou.
Radamés explicou que a fama da então companheira gerava uma imagem equivocada sobre seu profissionalismo. Segundo ele, dirigentes e treinadores chegavam a se surpreender com sua postura dentro dos clubes.
“Muitos achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque namorava a Viviane. Mas eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia. Não foi ela que me prejudicou, e sim a forma como as pessoas enxergavam”, completou.
Após o término, Radamés reconstruiu a vida pessoal. Casou-se com Carol Furlan, com quem formou família, e juntos venceram o reality de casais exibido pela Record TV.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!