MC Mirella revela faturamento milionário com conteúdo adulto: “Foi um baque”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 30/09/2025 às 11h48
Nos acompanhe pelo Google News

MC Mirella abriu detalhes sobre sua rotina na produção de conteúdo adulto e surpreendeu ao revelar os ganhos conquistados em menos de um ano nas plataformas. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, da Dia TV, exibido na última segunda-feira (29), a cantora contou que conseguiu multiplicar seus rendimentos rapidamente.

“Estou aí há praticamente 10 anos. Mas em 9 meses eu dupliquei, tripliquei meus ganhos. No primeiro mês foi muito mais que R$ 100 mil”, afirmou.

A decisão de apostar nas plataformas adultas, segundo ela, foi estratégica para ampliar horizontes financeiros. “Eu sabia que, conforme trabalhasse, iria abrir portas. Meu público tem muito homem e eu sabia que eles consumiam esse tipo de conteúdo”, disse.

Mirella admitiu que a escolha gerou resistência na família: “Ninguém queria falar comigo no começo, foi um baque. Mas depois entenderam que era uma decisão minha e não me arrependo”.

Pedidos inusitados e gravações

A funkeira comentou também sobre solicitações de assinantes, muitas delas ligadas a fetiches. “Para mim, só o padrão, normal. Não vem com esses pedidos doidos”, disparou.

Além de conteúdos solos, Mirella grava com o marido, Dynho Alves, mas revelou que evita exageros nos sons durante as cenas. “O pessoal começou a usar em músicas, áudios e reels. Então eu prefiro ficar mais quietinha”, explicou.

A artista não descartou ainda a possibilidade de trazer convidados para futuras gravações. “Estamos estudando. Acho legal, mas tem que ser natural, nada forçado”, ressaltou.

Carreira musical e maternidade

Apesar do sucesso no conteúdo adulto, Mirella disse que não pretende abandonar a música, mas reduziu o número de apresentações para se dedicar à filha, Serena, de 2 anos. “Parei para ficar com ela, porque show é corrido demais. Agora estou voltando aos poucos”, afirmou.

 

MC Mirella conteúdo adulto faturamento plataformas entrevista Dynho Alves assinantes fetiches Serena funkeira
Imprimir imprimir