Máximo e Flori devem juntar forças nas Eleições 2026, Mariana caminha para filiação ao Republicanos, Mosquini espera janela partidária para deixar o MDB

Bastidores – Comenta-se com intensidade nos bastidores da política, que o deputado federal Lúcio Mosquini, que está no terceiro mandato já teria um novo partido. Mosquini entregou a presidência estadual do MDB ao senador Confúcio Moura e, para as eleições do próximo ano, deverá disputar a reeleição, mas em outro partido. O Republicanos, presidido pelo ex (vereados em Porto Velho, deputado federal e vice-governador) Aparício Carvalho seria o caminho-futuro d. de Mosquini, que estaria somente aguardando a próxima janela eleitoral de 2025.), quando os deputados podem mudar de partido sem cometer crime eleitoral, para anunciar sua nova sigla partidária. O Republicanos provavelmente terá Mariana Carvalho, ex vereadora em Porto Velho e ex-deputada federal, derrotada numa eleição atípica a prefeita de Porto Velho em 2024, por Leo Moraes, que preside o Podemos em Rondônia, como filiada, já visando o futuro político do partido e da Família Carvalho.
Futuro – Mariana é filha de Aparício Carvalho, e irmã do deputado federal Maurício Carvalho, do União Brasil. O UB está federado nacionalmente com o PP, que em Rondônia é presidido pela deputada federal Sílvia Cristina, pré-candidata ao Senado. Maurício é pré-candidato à reeleição, ao menos é o que se comenta nas rodas de política na capital. Também se fala a cada dia com maior ênfase, que Mariana será candidata ao Senado, mas pelo Republicanos, e que Maurício também deverá se filiar ao partido presidido pelo pai, Aparício. As duas vagas ao Senado são ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes estaduais do MDB e PL, respectivamente. Confúcio faz parte da lista de futuro candidato a vice de o presidente Lula da Silva (PT) em 2026, mas não estaria descartada a reeleição, ou até uma candidatura a governador, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos. Já o senador Marcos Rogério, que concorreu à sucessão estadual sendo derrotado por Marcos Rocha em 2022, atual presidente regional do União Brasil, teria como plano-futuro a reeleição. É um jogo mais complicado, que o xadrez.
Futuro II – O Republicanos estaria disposto e concorrer nas Eleições 2026, fortalecido e em condições de ter candidatos parceiros via federação aos cargos de governador, senador (duas vagas), Câmara Federal (oito vagas) e Assembleia Legislativa (24 cadeiras). No contexto estariam Mariana (senado ou governadora), Maurício e Mosquini (Câmara Federal), além de uma lista significativa de candidatos a deputado estadual. Apesar de muitos não concordarem, o que é normal na política, a soma é fundamental. Dividir não faz parte do processo político-eleitoral. É importante lembrar, que o Republicanos já teria um nome para concorrer ao Senado, no caso o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, que há tempo vem trabalhando sua pré-candidatura a senador. Mas são duas vagas E nada impede que o partido (ou a federação) tenha mais de um candidato ao mesmo cargo.
Podemos – O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, está articulando o Podemos, partido que ele preside em Rondônia para disputar as eleições de outubro do próximo ano. Recentemente, Leo Moraes citou o prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro-Podemos, com mais de 74,43% dos votos válidos, como pré-candidato do partido a governador de Rondônia. E de fato Flori tem uma ótima popularidade no Cone Sul, região polarizada por Vilhena. Em recente entrevista ao site “Folha do Sul”, de Vilhena, do amigo Dimas Ferreira, o deputado federal Fernando Máximo (UB), confirmou que está trabalhando sua pré-candidato a governador, e que seria ótimo, se pudesse contar com Flori como parceiro, no caso candidato a vice.
Podemos II – Fernando Máximo desde 2024 vem tentando disputar um cargo majoritário. Apesar de demonstrar interesse em concorrer a prefeito de Porto Velho em 2024, ele foi preterido pelo seu partido (União), que fechou questão com Mariana Carvalho, que foi derrotada por Leo Moraes no segundo turno. Máximo dificilmente permanecerá no União em 2026 e, um dos caminhos seria o Podemos. Ao “Folha do Sul”, Flori admitiu que tem pretensões de concorrer nas eleições de outubro do próximo ano. “Junto com ele (Máximo), como não ser. A minha estratégia e o meu objetivo são o que o meu atual cargo me obriga, que é lutar pela minha cidade”. No caso de ser candidato, Flori terá que renunciar ao cargo de prefeito seis meses antes das eleições de 2026 assumindo o vice, Aparecido Donadoni, do PL.
Rondônia é o primeiro Estado da Região Norte no ranking de melhor qualidade de vida. Destaque para o Programa Vencer, do Governo do Estado, que atende a população com capacitações gratuitas e políticas públicas de qualidade +++ O Programa Vencer, desenvolvido pela Seas (Ação Social) comandado pela 1ª Dama, Luana Rocha é o 12º em nível de Brasil. A informação é do Ranking de Competitividade dos Estados 2025 +++ Expressiva a vitória do Palmeiras (2x1) pela Libertadores, na noite de quarta-feira (17) no Estádio Monumental Antônio Vespúcio Liberti, na Argentina. Na quarta-feira (24) o Verdão recebe o River no Allianz Park e joga por um empate +++ Hoje (18) o Flamengo joga no Maracanã contra o Estudiantes às 20h30. O São Paulo enfrenta o LDU no Estádio de Liga Deportiva Universitaria (Quito) às 19 horas +++ Os jogos são válidos pela Libertadores. Os de volta serão na quinta-feira (25) da próxima semana sendo o São Paulo no Morumbis, e o Flamengo na Argentina +++ A OAB-RO apresentará no dia 25, às 18h30 na sede em Porto Velho, os finalistas do I Prêmio de Jornalismo OBA-RO. O evento é aguardado com expectativa pelos jornalistas participantes.
