Mariana no “tabuleiro” após derrotas consecutivas; Eyder se reformulou; e Leoni pode ser suplente de Rocha

CARO LEITOR, sabe quem ganha eleição? O indivíduo que pensa em disputar eleição e plantou presença, despertou confiança e coerência política quando ninguém estava olhando. Enquanto os candidatos derrotados se isolam e se afastam, o candidato vencedor trabalha em silêncio com estratégia. Quem perde uma eleição precisa compreender que a campanha começa no dia seguinte à derrota. Neste caso, persistir sempre, desistir nunca. Desse modo, deve se reposicionar e continuar se comunicando. Exemplo de sucesso é quando um candidato perde eleição, mas não desiste e muito menos desaparece. Lembre-se: perder não é o fim. É um recomeço para alcançar o desejo. Essa nova fase exige inteligência emocional, persistência e, principalmente, presença na base eleitoral e nas redes sociais.
Desejo
Quem perde uma eleição, precisa se reposicionar e alimentar o desejo de conquistar um cargo eletivo. Como fazer isso? Precisa se manter ativo no convívio social, no território político e nas redes sociais.
Continuar
O candidato derrotado, quando decide se reposicionar para conquistar um cargo eletivo, precisa continuar participando de reuniões, frequentando reuniões sociais e festas familiares. Marcar presença na igreja, na associação, clubes, sindicatos e eventos públicos.
Alimentar
O candidato derrotado não pode deixar de alimentar as redes sociais, comentar fatos cotidianos, bem como sugerir a solução para problemas do bairro e da cidade. Além disso, realizar pequenas ações sociais e patrocinar eventos culturais e esportivos, mesmo sem cargo.
Constante
O candidato que se reposiciona passa a ser visto pelo eleitor como uma liderança constante. Resultado? Poderá ser eleito nas próximas eleições com o dobro de votos das campanhas eleitorais anteriores que amargou derrotas.
Reposicionamento
Existem exemplos de reposicionamento de candidatos derrotados em escala estadual e local. No primeiro caso, por exemplo, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho), ela perdeu duas eleições majoritárias seguidas, mas continua presente e ativa no território político mediante pretensões futuras de disputar um cargo eletivo.
Continua
Falando em pretensão, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho) continua visitando suas respectivas bases eleitorais, inclusive amarrando apoio de vereadores e lideranças políticas para suas pretensões políticas futuras, ou seja, voltar a disputar uma vaga ao Senado.
Presença
No segundo caso de reposicionamento, o médico Luiz Ferrari, ele já perdeu duas eleições para deputado estadual e uma para vereador na capital. Contudo, continua marcando presença constante no território político. Ferrari deseja conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa nas próximas eleições.
Reposicionou
Outro exemplo de reposicionamento é do deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho). Ele perdeu a reeleição nas eleições de 2022, ficando primeiro suplente. Reposicionou sua vida familiar e social. Além disso, se manteve presente no território político.
Voltou
O deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho) se lançou na disputa de vereador na capital nas eleições municipais de 2024 no sentido de ajudar a nominata do PL e perdeu. Porém, voltou à Assembleia Legislativa, assumindo a titularidade do cargo com a saída do deputado estadual Afonso Cândido para assumir o mandato de prefeito de Ji-Paraná.
Repaginado
Atualmente, o deputado estadual Eyder Brasil (PL-Porto Velho), repaginado e reposicionado politicamente, faz um mandato atuante e com maior capacidade de entrega quando comparado ao mandato anterior de deputado estadual de fevereiro de 2019 a janeiro de 2023.
Reposicionar
Na escala local, quem também soube se reposicionar politicamente foi o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Ele perdeu a eleição para o Governo de Rondônia nas eleições de 2022, apoio ao candidato a governador vencedor, Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) e assumiu a Direção-Geral do Detran.
Virada
Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) como Diretor-Geral do Detran, tomou decisões populistas e fez uma comunicação política ativa nas redes sociais. Além disso, com recalls de eleições majoritárias, disputou o cargo eletivo de prefeito de Porto Velho e venceu o pleito numa virada histórica.
Buscou
Outro exemplo de reposicionamento político é do vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho). Ele foi lançado pré-candidato a prefeito da capital pelo deputado federal Expedito Netto (PSD-Porto Velho). Em seguida, Netto retirou a candidatura de Tezzari, por sua vez, esse último se reposicionou politicamente e buscou um mandato de vereador na capital nas eleições de 2024.
Exoneração
Como a coluna antecedeu, o Diário Oficial de ontem (09) trouxe a exoneração da secretária de Educação, Professora Ana Pacini. Em resposta à coluna, Pacini expressou sua gratidão ao governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) e disse deixar a titularidade da SEDUC com sentimento de dever cumprido da missão árdua que recebeu.
Nomeação
No mesmo Diário Oficial de ontem (09), trouxe a nomeação da Professora Albeniza Batista de Oliveira como nova secretária da SEDUC. A paraibana Albeniza foi diretora da Escola Maria Carmosina localizada na zona leste da capital e, tem como padrinho político, o ex-deputado estadual e apresentador de televisão, Everton Leoni.
Compor
Falando em Leoni, conhecido como o pai dos diretores de escola no âmbito da SEDUC, a indicação da Professora Albeniza Batista de Oliveira para titularidade da pasta estadual da Educação, pode ser um indicativo da possibilidade de compor como suplente, a chapa ao Senado encabeçada pelo governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho).
Compareceu
Atendo o requerimento do deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), o secretário da SESAU, Coronel Jeferson Rocha, compareceu ao plenário da Assembleia Legislativa para prestar esclarecimento do panorama da saúde estadual, compra do Hospital 9 de julho e da terceirização em saúde.
Avanços
O secretário da SESAU, Coronel Jeferson Rocha, fez uma retrospectiva de como encontrou a saúde estadual e os avanços na Saúde da capital e do interior, a exemplo dos Hospitais Regionais de Vilhena e Guajará-Mirim. Além disso, reformas e investimentos em algumas unidades de saúde, a exemplo do Hospital de Base, Cemetron e outros.
Defesa
Os deputados da base aliada saíram em defesa do secretário da SESAU, Coronel Jeferson Rocha, no plenário da Casa de Leis. Já o vice-líder do governo, deputado estadual Ribeiro do Sinpol, fez uma defesa brilhante, apresentando os avanços na saúde imperceptíveis para os usuários do SUS em escala estadual.
Projeto
Resumo da presença do secretário da SESAU, Coronel Jeferson Rocha, na Assembleia Legislativa. A saúde estadual de Rondônia precisa deixar de ser um programa de governo e se tornar um projeto de continuidade em investimentos permanentes, em especial, no atendimento a cirurgias e exames de média e alta complexidade.
Sério
Falando sério, o vereador Jefferson Clímaco de Nova Mamoré é um exemplo de sucesso. Ele perdeu para vereador em 2016 (183 votos, 1,36%), 2020 (246 votos, 2,06%) e ganhou em 2024 com 504 votos (3,33%). Neste caso, ele resolveu não desaparecer, muito menos desistir, mas se reposicionar ao se manter ativo no convívio social no território político para se tornar um candidato vencedor.
