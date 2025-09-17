Marcos Rogério dividido entre Governo e Senado; Rocha e a privatização da Caerd e Cassol segue indefinido

Publicada em 17/09/2025 às 07h54
NÃO PASSARÃO OS SÓRDIDOS QUE APLAUDEM ASSASSINOS E RIEM SOBRE CADÁVERES E DA DOR DAS FAMÍLIAS ENLUTADAS!
Certamente este tipo de gente que comemora o assassinato de alguém que não pensa como ela, não esperava a reação da imensa maioria dos brasileiros, gente do bem. A maldade, travestida em pureza ideológica, que torna inimigo de morte qualquer um que defenda algo diferente do que estes psicopatas sociais pensam, transformou mais uma vez as redes sociais como antro de diarreias verborrágicas. Mas, ao mesmo tempo, mostrou que há uma imensidão de pessoas neste mundo que não aceita este tipo de agressão animalesca, mesmo que apenas escrita ou dita.
O caso do escritor e historiador Eduardo Bueno, o Peninha, é sintomático. Ele vive da polêmica e do desprezo a qualquer ser vivo, que não aplauda suas loucuras verborrágicas. Ataca, ofende, ignora qualquer tom democrático, tentando ser uma figura nacional de destaque, quando, na verdade, é apenas um idiota a mais, querendo impor suas crenças na marra. Quando comemorou a morte de líderes conservadores ou de direita, como o fez, num deboche triste e desumano, quando do assassinato do americano Charlie Kirk, Peninha deixou clara toda a sua desumanidade e a monstruosidade, que o transformaram naquilo que causa ojeriza a qualquer pessoa com sentimentos pela vida alheia.
Pior do que ele, por ser médico e ser formado para defender a vida, foi a comemoração pública do dr. Ricardo Barbosa, especialista em neurologia, que ainda tripudiou, demonstrando que sua profissão deveria ser a de carrasco e não de médico: “Um salve a este companheiro de mira implacável. Coluna cervical”, brincou ele, com o crime cruel e aplaudindo o matador. Peninha tentou se retratar, o médico/monstro (ao menos se deduz, pelo que ele escreveu) também tentou se desculpar. Mas ambos, claro, o fizeram apenas para salvar a própria pele. Nada mais que isso!
Não sairão ilesos. Não conseguirão, é óbvio. Num país onde a ideologia deles prega, falsamente, “paz e amor”, mas comemora o assassinato de adversários ideológicos e defende grupos terroristas como o Hamas, que queima bebês em fornos, os dois e tantos outros que fizeram festa com a crueldade praticada, já estão condenados pela ampla maioria da opinião pública.
Peninha já perdeu vários contratos, não fosse os três milhões de reais que recebe, sem qualquer licitação, da Caixa Federal (sim, ele é protegido pelos “cumpanhero”!) seus livros ficariam empoeirados nas prateleiras e rele teria que acabar aceitando um empreguinho público para sobreviver. O médico que comemorou o assassinato, pode acabar sendo expulso pelos órgãos que controlam a Medicina. Um músico da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que repetiu o mesmo gesto, está sendo expurgado. Não passarão, estes que se alimentam da sordidez; que riem sobre cadáveres de pessoas de bem e de suas famílias enlutadas. Ainda não perdemos todo o caráter, como país!
TRIBUNAL DE CONTAS ESTÁ ANALISANDO NOVO EDITAL PARA A PRIVATIZAÇÃO DA CAERD
A privatização da Caerd é uma questão de tempo. O processo para a licitação está no Tribunal de Contas do Estado e provavelmente levará ainda alguns meses para ser estudado e liberado. Havia uma expectativa inicial de que a licitação pudesse ser lançada ainda em novembro, mas tudo indica que o prazo será estendido, para que todas as análises do TCE sejam feitas por mais algumas semanas. Claro que o assunto ainda está sendo tratado à portas fechadas, mas a decisão pela privatização está tomada pelo governador Marcos Rocha e agora é questão de tempo para que ela seja efetivada.
Já houve outras tentativas para privatizar a empresa de economia mista, mas a enorme dívida, perto de 1 bilhão de reais, sempre foi um empecilho importante para que não desse certo. A gastança desenfreada, o cabide de empregos e a falta de recursos para investimentos, tornavam a Caerd perto de insolvente. Contudo, nos últimos anos, este quaro mudou.
AVANÇAM NEGOCIAÇÕES ENTRE MÉDICOS E GOVERNO, QUE APRESENTARÁ CONTRAPROPOSTA NO DIA 29
Houve avanços, sim. Há esperança de que, nos próximos dias, o impasse que originou a declaração de greve dos médicos rondonienses que atuam no Estado e de técnicos, possam ter um final feliz, embora, claro, isso ainda dependa de novos debates e de convergências de ideias. Mas o avanço foi constatado numa grande reunião ocorrida nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa e comandada pelo presidente da Casa, o deputado Alex Redano. De todos os encontros recentes, foi este o que pode ter trazido os melhores resultados práticos.
A principal medida anunciada o foi por parte dos representantes do governo do Estado. A decisão é que, numa próxima reunião na Assembleia, já agendada para o próximo dia 29 deste mês ( daqui a 12 dias) o governo apresentará uma contraproposta oficial aos pleitos dos sindicatos da saúde. Segundo o dr. Maiorquin, que considerou a reunião muito proveitosa, “houve um avanço importante sob o ponto de vista político deste processo”. Maiorquin destacou ainda que as categorias vão aguardar o posicionamento do Estado no dia 29 e no dia 30 já haverá nova audiência de conciliação na Justiça rondoniense.
Participaram ainda outros parlamentares; o secretário estadual de saúde, Coronel Jefferson Rocha; Thiago Denger, da Procuradoria do Estado; o representante da Sefin, o secretário adjunto Franco Ono; pela secretária de Planejamento, a adjunta Beatriz Basílio Mendes, além do presidente do Simero, o Sindicato Médico de Rondônia, dr. Luiz Maiorquin e dirigentes de vários outros sindicais da área. Estiveram também na reunião os deputados Delegado Rodrigo Camargo; Dr. Luiz do Hospital e Cirone Deiró.
MARCOS ROGÉRIO VAI? E IVO CASSOL? DISPUTA PELO GOVERNO AINDA É QUESTÃO INCERTA
A um ano do pleito de 2026, não se tem certeza, ainda, quem serão os concorrentes ao Governo de Rondônia e, também, não está completa a relação dos que vão postular as duas vagas ao Senado. No caso da disputa ao Palácio Rio Madeira/CPA, ainda está pendente a situação do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol, sem dúvida um nome poderoso, caso consiga entrar na disputa. O ingresso dele no time dos candidatos tende a retirar Adailton Fúria e provavelmente Fernando Máximo da corrida. Hildon Chaves iria reavaliar sua posição.
Sem Cassol, já estariam certos no páreo: Fernando Máximo, Fúria, Hildon Chaves, Confúcio Moura (caso o pré-acordo com Acir Gurgacz, que vai ao Senado seja mantido) Sérgio Gonçalves e Ricardo Frota, do Partido Novo. Outra possibilidade é do representante do PC do B, Samuel Costa. Marcos Rogério é um nome fortíssimo, mas ainda não decidiu se concorre ao Governo ou atende pedido do ex-presidente Bolsonaro para que busque a reeleição ao Senado.
O emaranhado de partidos, as federações, os que vão se um ou outro não for; a indecisão sobre quem disputa o Senado ou o Governo deixa claro que, ao menos até agora, a 12 meses do pleito, muitas questões ainda estão longe de serem definidas. Novas pesquisas que vão surgir em breve mostrarão a tendência do momento, mas a decisão final só deve ocorrer em meados do ano que vem.
BASTIDORES FERVILHAM COM ESPECULAÇÕES, MAS NENHUMA DELAS OFICIALIZADA ATÉ AGORA
Fervilham os bastidores da política, com novas “notícias” todos os dias. Na verdade, muitas são afirmações podem nunca se tornarem realidade, mas esse tipo de elucubrações faz parte do mundo pré-eleitoral desde sempre, quando o país começou a usar o voto para escolher seus representantes. Uma das possibilidades que se ouve é da troca de comando num importante partido, embora, claro, não valha a pena ainda citar nada, porque até o momento não passa de especulação. Outra: que o vereador porto-velhense Thiago Tezzari, poderia ser o candidato a vice numa eventual chapa de Adailton Fúria, prefeito de Cacoal, ao Governo.
Uma dobradinha Fúria/Tezzari não seria algo inverossímil. Tezzari, quando deixou o comando da Emdur, no governo de Hildon Chaves, em Porto Velho, foi para Cacoal, comandar a empresa de água e esgotos. Realizou um trabalho que o prefeito Fúria cobriu de elogios. Os dois são amigos e cada vez que Fúria vem à Capital, seus passos são acompanhados pelo parceiro, hoje vereador na Capital.
Outro pacote de especulações que, ao menos até a noite desta terça-feira não havia se tornado realidade, seriam várias novas trocas no comando de secretarias e autarquias, pelo governador Marcos Rocha. Setores vitais, como a de obras rodoviárias Leia-se DER) trocariam de mãos, para montagem de um time que cumpra compromissos com parlamentares e com o diretório nacional do União Brasil. Até agora, só mudou mesmo o comando da Seduc.
A INVERSÃO DE VALORES CONTINUA: OS BANDIDOS ANDAM SOLTOS E QUEM PRODUZ TEM SEUS BENS DESTRUÍDOS
Os grupos de sem terra e falsos sem terra continuam atacando propriedades em toda a região, invadindo, destruindo o que encontram pela frente e acabando com parte da floresta antes intacta. Não se vê qualquer mobilização das forças federais (apenas a PM) para combater e impedir estes crimes e acabar com estes grupos terroristas. Pequenos produtores que estão há décadas em suas terras, são perseguidos impiedosamente pelo ICMBio e outras forças policiais da União, perdendo suas casas, plantações e gado. Garimpeiros têm suas dragas e balsas destruídas, enquanto o contrabando de ouro e diamantes corre solto.
Nesta absurda e doentia inversão de valores em que nosso Brasil e especialmente a Amazônia se transformaram, os trabalhadores, os que produzem, os que trabalham de sol a sol, são tratados como bandidos, enquanto os verdadeiros bandidos continuam livre, leves e soltos, sempre reservadas as tradicionais exceções.
Neste início de semana, mais um ataque brutal contra garimpeiros na região Humaitá e Manicoré. A maioria já está sobrevivendo quase na miséria, mas o tratamento dado é como se fossem facínoras, organizados em quadrilhas, para roubar nossas riquezas e destruir o meio ambiente. É essa pobre gente que nossa legislação combate. Já a LCP, por exemplo, continua firme e forte, atacando, usando armas de grosso calibre e destruindo tudo. Seria cômico, não fosse trágico!
PRESIDENTE DO SINDICATO DIZ QUE AÇÃO É ILEGAL E QUE USO DE HELICÓPTERO E GÁS LACRIMOGÊNEO MOSTRA O EXAGERO
A presidente do Sindicato dos Garimpeiros do Amazonas, a dra. Tânia Sena, divulgou vídeo, novamente protestando sobre o que considerou uma ação recheada de brutalidade e totalmente ilegal, praticada por membros da Força Nacional, que, segundo ela, praticaram os atos comemorando e aos risos, contra a população desarmada. “Humaitá e Manicoré viraram praças de guerra, infelizmente uma guerra travada por militares contra trabalhadores, que não revidam e que que só querem o sustento de suas famílias”.
O uso de um helicóptero, jogando gás lacrimogêneo nas pessoas, em plena cidade, acrescentaram um outro tom de virulência desnecessária à ação, segundo a dra. Tânia. Além disso, denunciou a dirigente sindical, todas as balsas e dragas destruídas estavam estacionadas na beira do rio, sem serem utilizadas e tinham a devida autorização da Marinha para ali permanecerem. “Uma Resolução, transformada em lei, fez com que a Polícia Federal e a Força Nacional destruíssem todos os equipamentos, lembra a líder dos garimpeiros.
Ela ainda denunciou que a ação “causou vários danos ambientais”. As explosões causadas “derramaram óleo no rio, além das ferragens que ficam no fundo das águas. Os garimpeiros não têm vez mesmo!”, lamenta. “Eles têm prazer em fazer isso. Estão acabando com vidas. Isso é crime. E eles vão responder por isso!”, espera a líder dos garimpeiros.
DACIOLO CONCORRE DE NOVO À PRESIDÊNCIA E EM RONDÔNIA CRITICA A PRIVATIZAÇÃO DO RIO MADEIRA
Nem Bolsonaro (que não pode!) nem Tarcísio de Freitas, nem Romeu Zema e nem Ronaldo Caiado, todos possíveis candidatos à Presidência da República, não estão certos se seus nomes, um ou todos, estarão nas urnas em 2026. Mas um nome estará: o do Cabo Daciolo, que está andando pelo país, falando sobre sua pré-candidatura e se dizendo uma espécie de escolhido pelo Criador para tentar tirar o país do buraco, enquanto escolhe por qual partido (tem convites) entrará na briga.
Cabo Daciolo, que na eleição passada, dizendo que gastou apenas 10 mil reais e fez mais votos do que o milionário ex-ministro da Economia, Henrique Meireles, que, segundo o Cano, gastou mais de 54 milhões de reais, vai disputar novamente. Em 2022, ele fez 1.348.323 votos, ficando em sexto lugar, enquanto Meireles, que disputou em 2018, teve pouco mais de 1 milhão e 200 mil votos. Por aqui, Daciolo criticou duramente os planos do governo federal em privatizar o rio Madeira, afirmando que a intenção é entregar nosso ouro aos estrangeiros e, ainda, defendeu os garimpeiros locais, que, segundo ele, são perseguidos, porque o ouro é para outros países, não para nós.
Invocando ao Criador várias vezes no bate-papo com os Dinossauros do Rádio, Daciolo elogiou a religiosidade do povo rondoniense e disse que vão acontecer muitas coisas boas para o Brasil, em breve. Fez análises sobre a situação política internacional, disse que a nova ordem mundial está mudando; lembrou que denunciou a esquerda, o Foro de São Paulo e países comunistas na eleição (mas criticou os extremismos), mas que não foi ouvido e que pretende mostrar ao país a verdade sobre o que estamos enfrentando. Enfim, Cabo Daciolo está de volta. E vem com tudo.
GRUPO ROVEMA É HOMENAGEADO NOS SEUS 40 ANOS E BAROFALDI RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO DE RONDÔNIA
Foi uma homenagem especial não só a um dos grupos empresariais que mais se destacam em Rondônia, mais também um merecido gesto de gratidão ao seu comandante geral. Por iniciativa do deputado Luizinho Goebel, a Assembleia Legislativa homenageou os 40 anos do Grupo Rovema e concedeu o título de Cidadão de Rondônia ao empresário Adélio Barofaldi, um dos mais bem sucedidos empreendedores da nossa região, comandante de várias empresas e abrigando grande número de empregos. Segundo Goebel, a homenagem foi um reconhecimento à contribuição da Rovema e seu principal dirigente ao desenvolvimento social e econômico do Estado.
Atuando em diferentes áreas, como revenda de veículos e vários setores do agronegócio, como alternativas para a energia, indústria da Nutrição, Soluções Financeiras e Corretora de Seguros, O Grupo Rovema começou suas atividades há 40 e, desde lá, tem participado ativamente de todas as iniciativas que representam avanços para ajudar a fazer grande a economia rondoniense.
Adélio Barofaldi, natural de Três Passos, no Rio Grande do Sul, é o presidente de uma organização que atua em segmentos diversificados. Ele é amplamente conhecido por duas características pessoais que costuma destacar: o amor e o verdadeiro apego à terra que, há mais de 30 anos, o acolheu e o fez vencedor, o Estado de Rondônia; e a crença ferrenha no potencial do ser humano, especialmente em sua capacidade de realização e trabalho. Agora oficialmente Cidadão de Rondônia, faz parte agora do seleto grupo de personalidades que receberam tal honraria.
PERGUNTINHA
Você sabia que superou os 50 milhões de reais, em valores de hoje, o prejuízo causado pela destruição de uma parte da floresta, de 15 mil hectares, com árvores nobres, praticada pela Liga dos Camponeses Pobres, na Fazenda Norbrasil, em Mutum Paraná?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!